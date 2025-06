HZA-A: Hauptzollamt Augsburg stellt Jahresbilanz 2024 vor

Hauptzollamt Augsburg

Hauptzollamt Augsburg stellt Jahresbilanz 2024 vor

Augsburg/Schwaben/Ingolstadt

Hauptzollamt Augsburg

Im vergangenen Jahr nahm das Hauptzollamt Augsburg knapp 5,5 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt ein. "Das Hauptzollamt Augsburg hat auch 2024 wieder einen maßgebenden Beitrag zum Haushalt des Bundes und der Europäischen Union geleistet", betont Hans-Henning Kühne, Leiter des Hauptzollamts Augsburg. Das Hauptzollamt Augsburg ist für den Regierungsbezirk Schwaben und den Großraum Ingolstadt zuständig.

Die Zollämter im Bezirk des Hauptzollamts Augsburg fertigten im vergangenen Jahr knapp sieben Millionen Warensendungen ab. Dabei wurden mehr als eine Milliarde Euro an Einfuhrumsatzsteuer erhoben. An den Haushalt der Europäischen Union wurden Zölle in Höhe von über 80 Millionen Euro abgeführt.

Verbrauchsteuereinnahmen

Mit fast vier Milliarden Euro bilden die Verbrauchsteuern den größten Teil der Einnahmen. Davon entfallen mehr als drei Milliarden auf die Energiesteuer. Die Zöllnerinnen und Zöllner erhoben im Jahr 2024 für das Hauptzollamt Augsburg fast 600 Millionen Euro Kraftfahrzeugsteuer. Zudem wurde mit über sechs Millionen Euro der bislang höchste Kaffeesteuerbetrag eingenommen sowie 23 Millionen Euro Tabaksteuer.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Im vergangenen Jahr wurden über 2.000 Strafverfahren und rund 1.000 Bußgeldverfahren aus dem Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) eingeleitet und bearbeitet. Der im Rahmen der umfangreichen straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen festgestellte finanzielle Schaden liegt fast 15 Millionen Euro. Zudem wurden Freiheitsstrafen von über 56 Jahren erwirkt. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde im Jahr 2024 mit einer Kontrolle der Finanzpolizei aus Österreich gestärkt. Außerdem wurde die Bekämpfung der organisierten Kriminalität in den Fokus gestellt. Im Rahmen von zwei Ermittlungsverfahren waren über 500 Beschäftigte der FKS im Einsatz. Im Verfahren gegen fünf Beschuldigte im Wach- bzw. Sicherheitsgewerbe wurden mehr als 20 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse vollzogenen und Vermögen von rund 380.000 Euro gesichert. In einem anderen Verfahren mit zehn Beschuldigten im Baugewerbe wurden vier Personen festgenommen. Ferner wurden 450.000 Euro beschlagnahmt. "Der Kampf gegen organisierte Kriminalität nimmt auch bei der FKS Augsburg einen hohen Stellenwert ein", führt Hans-Henning Kühne hierzu aus.

Der Zoll - eine Verwaltung mit großem Aufgabenspektrum Das Hauptzollamt Augsburg stellt jährlich über 50 Nachwuchskräften sowohl für das Duale Studium als auch für die Ausbildung im mittleren Zolldienst ein. Am 19.07.2025 veranstaltet das Hauptzollamt Augsburg einen Berufsinformationstag und stellt die Aufgabenvielfalt des Zolls den Schülerinnen und Schülern vor (Anmeldung: infotag-augsburg@zoll.bund.de).

Nähere Informationen zur bundesweiten Statistik finden Sie hier: www.zoll.de/zolljahresstatistik-2024

