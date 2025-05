Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Augsburg Open beim Hauptzollamt Augsburg/Einblicke in die Aufgabenvielfalt des Zolls

Augsburg/Schwaben (ots)

Das Hauptzollamt Augsburg öffnete seine Türen im Rahmen von Augsburg Open. Interessierte Bürgerinnen und Bürger fanden hier die Antwort auf die Frage "Was macht eigentlich der Zoll?". Die Zöllner informierten anhand von Vorträgen über das breite Aufgabenspektrum der Zollverwaltung und mit praktischen Beispielen über die Themen Artenschutz, Produktsicherheit und Markenpiraterie. Zudem klärten sie über die Postverzollung und die Fallstricke des Internethandels auf und stellten den interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern allerlei Kuriositäten vor. Abgerundet wurde das Programm durch die Vorstellung der Vollzugsbereiche des Zolls. Am Ende konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer feststellen - Der Zoll ist viel mehr als Warenkontrolle am Flughafen.

Berufsinformationstag des Hauptzollamts Augsburg Wer sich für den Beruf des Zöllners bzw. der Zöllnerin interessiert, hat am 19.07.2025 die Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. Interessierte können sich unter infotag-augsburg@zoll.bund.de anmelden.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.

