Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall verursacht und weggefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße;

Unfallzeit: 02.11.2024, zwischen 08.30 Uhr und 09.10 Uhr;

Einen geparkten Pkw angefahren hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag in Gronau. Der schwarze Audi hatte zwischen 08.30 Uhr und 09.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Königstraße gestanden. Dort beschädigte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die hintere Stoßstange an der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Mögliche Zeugen mögen ihre Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 richten. (ms)

