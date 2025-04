Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Augsburger Zoll führt regionale Sonderprüfung durch/Friseur- und Kosmetiksalons, Nagelstudios sowie Barbershops kontrolliert

Augsburg/Lindau/Kempten/Ingolstadt/Schwaben (ots)

Am 8. April überprüften über 60 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Augsburg im gesamten Bezirk des Hauptzollamts Augsburg rund 160 Beschäftigte in mehr als 75 Friseur- u. Kosmetiksalons, Nagelstudios sowie Barbershops. Die Prüfungen waren Teil einer regionalen Schwerpunktsonderprüfung in Schwaben und Teile Oberbayerns.

Ziel der Kontrollen waren insbesondere die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und die Zahlung des Mindestlohns. Bei über 25 Sachverhalten bedarf es einer weiteren Prüfung durch die FKS. Dabei haben 15 Fälle besteht der Verdacht das der Mindestlohn nicht gezahlt wurde. Die Zöllnerinnen und Zöllner haben zwei Bußgeldverfahren wegen der illegalen Beschäftigung von Ausländern eingeleitet.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung führt ganzjährig regelmäßig sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen in bestimmten Branchen zu erhalten. Dies ist ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

Berufsinformationstag des Hauptzollamts Augsburg Wer sich für den Beruf des Zöllners bzw. der Zöllnerin interessiert, hat am 19.07.2025 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. Interessierte können sich unter infotag-augsburg@zoll.bund.de anmelden.

