POL-PDWIL: Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

Arbach (ots) - Seit dem 27.09.2024, 08:30 Uhr wird der 86-Jährige Hans Adolf Thomas aus Arbach im Kreis Vulkaneifel vermisst. Herr Thomas hat sich am heutigen Morgen mit seinem 18 Jahre alten Fahrzeug, einem Personenkraftwagen VW Golf Plus in der Farbe schwarz mit Kennzeichen DAU-QS 376 von Zuhause entfernt. Er ...

