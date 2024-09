POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach 86-Jährigem Mann aus Arbach (Kreis Vulkaneifel)

Gerolstein (ots) - Am Dienstag, den 24.09.2024, kam es im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der ALDI-Filiale in Gerolstein. Demnach wurde ein ordnungsgemäß abgestellter PKW, Mitsubishi grau, im Bereich der Fahrertür, linksseitig, durch einen unbekannten und somit flüchtigen PKW beschädigt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun, tel. 06592/96260 ...

