Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Rheinbrohl

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht vom 03.10.2023 auf den 04.10.2023 kam es durch bislang ungeklärten Beschuldigten zu einer Verkehrsunfallflucht in Rheinbrohl. Den Unfallschäden zur Folge befuhr der Unfallverursacher mit seinem Kfz die Hauptstraße in Rheinbrohl in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer an der Ortseinfahrt Rheinbrohl an der dortigen seitlichen Verkehrsinsel nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen beide Warnbaken. Dem Schadensbild zur Folge dürfte der Verursacher einen größeren Unfallschaden davongetragen haben.

Die Polizeiinspektion Linz bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug.

