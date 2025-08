POL-FR: Laufenburg: Sachbeschädigung an Auto - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 02.08.2025, kurz nach 12.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Einkaufscenter am Rathausplatz gerufen, da dort die Brandmeldeanlage und die Sprinkleranlage ausgelöst habe. Vor Ort konnte in einem Lagerraum ein Brand lokalisiert werden. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Aus hier bislang noch nicht bekannten Gründen brannten diverse dort gelagerte Gegenstände. Vier ...

