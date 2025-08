Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand im Lagerraum eines Einkaufscenters

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.08.2025, kurz nach 12.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Einkaufscenter am Rathausplatz gerufen, da dort die Brandmeldeanlage und die Sprinkleranlage ausgelöst habe. Vor Ort konnte in einem Lagerraum ein Brand lokalisiert werden. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Aus hier bislang noch nicht bekannten Gründen brannten diverse dort gelagerte Gegenstände. Vier Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung untersucht. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch eine Vertreterin der Stadt Weil am Rhein vor Ort. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen.

