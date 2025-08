Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 31a/ Gemarkung Gottenheim: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 02.08.2025, kurz nach 3:00 Uhr verursachte ein 23 Jahre alter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 in Fahrtrichtung Gottenheim.

Der Mann befuhr mit seinem Wagen die B 31a in westlicher Richtung bis zum Übergang zur Landstraße 115. Dort überfuhr er vermutlich zwei Verkehrsinseln, durchbrach im Anschluss eine dort befindliche Schutzplanke und kam anschließend in einer Böschung zum stehen. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Eine alarmierte Polizei-Streife stellte bei dem Mann eine Alkoholisierung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter drei Promille. Der 23-Jährige wurde im Anschluss für eine Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort musste man ihm die Blutprobe unter Anwendung von körperlichen Zwang entnehmen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Der gesamte Sachschaden wird auf über 10.000 EUR geschätzt.

Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrunfall aufgenommen und gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

