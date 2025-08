Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verdacht Verbotene Kraftfahrzeugrennen - Polizei sucht weitere Geschädigte

Freiburg (ots)

Der Fahrer eines dunklen Porsche Cayenne sowie der Fahrer eines braun- oder goldfarbenen BMW 1er stehen im Verdacht an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen zu haben. Beide Fahrzeuge befuhren bereits am Donnerstag, 31.07.2025, gegen 17.00 Uhr, die Bundesstraße 317 von Schopfheim kommend in Richtung Hausen und sollen zwischen der Abzweigung zur Bundesstraße 518 und dem Langenfirsttunnel eine Fahrzeugkolonne mit überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Aufgrund Gegenverkehr habe ein Pkw-Fahrer, welcher überholt wurde, sehr stark abbremsen müssen, um den beiden Fahrzeugen ein Einscheren noch zu ermöglichen.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, sucht Zeugen welche den Vorgang beobachtet haben und Hinweise zu den beiden Fahrzeugen geben können. Ebenso mögen sich bitte Verkehrsteilnehmer melden, welche durch die Fahrweise der beiden Fahrzeuge womöglich gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell