LPI-EF: Falschgeld sichergestellt

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in Erfurt in der Nacht zu Montag gewaltsam Zutritt zum Gelände einer Baufirma. Über das Untergeschoss gelangten sie in das Firmengebäude und brachen anschließend ein Rolltor auf. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie diverse hochwertige Baumaschinen, darunter einen Bohrhammer, Trennschleifer sowie verschiedene Druckgeräte. Zudem wurden größere Mengen Edelstahl- und Erdkabel abtransportiert. Der entstandene ...

mehr