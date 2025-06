POL-HS: Diebstahl eines Pkw

Hückelhoven-Ratheim (ots) - An der Millicher Straße kletterte eine unbekannte Person am frühen Dienstagmorgen (17. Juni) gegen 00.40 Uhr über einen Zaun auf ein Privatgrundstück und stahl einen dort abgestellten E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

