LPI-EF: Sonnenbrillen aus Auto gestohlen

Sömmerda (ots) - In Sömmerda haben Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke AJP gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Schillerstraße. Die Täter machten sich an dem abgestellten Zweirad zu schaffen und starteten es auf unbekannte Weise. Mit dem Fahrzeug im Wert von etwa 2.500 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Als der Besitzer wenige Stunden später zu seinem Krad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE) ...

mehr