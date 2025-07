Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grünpflanzen gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in das Außengelände eines Baumarkts im Süden Erfurts ein. Die Diebe beschädigten den Zaun des Geländes, entwendeten mehrere Grünpflanzen im Gesamtwert von über 1.300 Euro und transportierten ihre Beute auf bislang unbekannte Weise ab. Am Zaun entstand ein Schaden von etwa 1.200 Euro. Am Samstagnachmittag informierten Mitarbeiter die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren vor Ort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

