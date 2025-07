LPI-EF: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Erfurt (ots) - Obwohl am vergangenen Freitag nicht der 13. war, registrierte die Erfurter Polizei an diesem Tag eine überdurchschnittliche Anzahl an Verkehrsunfällen. Allein im Zuständigkeitsbereich des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd ereigneten sich am gestrigen Tag in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 17:30 Uhr insgesamt 18 Verkehrsunfälle, welche der Polizei bekannt gemacht wurden. Da es sich in den meisten Fällen glücklicherweise um leichte Kollisionen handelte, ...

