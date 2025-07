Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erhöhtes Unfallgeschehen

Erfurt (ots)

Obwohl am vergangenen Freitag nicht der 13. war, registrierte die Erfurter Polizei an diesem Tag eine überdurchschnittliche Anzahl an Verkehrsunfällen. Allein im Zuständigkeitsbereich des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd ereigneten sich am gestrigen Tag in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 17:30 Uhr insgesamt 18 Verkehrsunfälle, welche der Polizei bekannt gemacht wurden. Da es sich in den meisten Fällen glücklicherweise um leichte Kollisionen handelte, trugen nur in einem Fall zwei Beteiligte leichte Verletzungen davon. Viel gravierender ist der bei den Unfällen entstandene Sachschaden zu sehen. Dieser liegt geschätzt bei ca. 40.000,- Euro. Ärgerlicherweise entfernten sich in fünf Fällen die Unfallverursacher vom Unfallort, sodass hier neben der Unfallaufnahme auch die Einleitung von Strafverfahren erfolgte. Ein Großteil der Verkehrsunfälle ereignete sich auf kleineren Nebenstraßen und Umleitungsstrecken, welche zum Teil für weitaus weniger Fahrzeugverkehr ausgelegt sind. Ein Tag wie der gestrige zeigt, dass die Stadt mit weit über 20 Baustellen an ihre Kapazitätsgrenzen stößt und auch die Verkehrsteilnehmer damit an ihre Grenzen bringt. (TK)

