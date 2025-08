POL-FR: Lörrach: Brand von zwei Hochsprungmatten in Leichtathletikanlage - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 02.08.2025, gegen 21.30 Uhr, verhinderte ein aufmerksamer Nachbar einen Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hangstraße. Der Nachbar nahm verdächtige Geräusche an einer Balkontür einer Erdgeschoßwohnung wahr und informierte umgehend die Polizei. Auch seien zwei Unbekannte von dem Wohnhaus weggerannt, in einen ...

