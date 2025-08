Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Eine 44 Jahre alte Autofahrerin verursachte am Samstagabend, 02.08.2025 gegen 19:45 Uhr einen Verkehrsunfall in der Högestraße im Freiburg-Hochdorf und flüchtete im Anschluss.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Wagen auf der Högestraße in Richtung Hochdorfer Straße unterwegs. Bei der Vorbeifahrt an einem geparkten Auto, beschädigte sie dessen linken Außenspiegel und setzte ihre Fahrt in Richtung Freiburg fort. Kurz darauf meldeten weitere Zeugen die augenscheinlich alkoholisierte Autofahrerin auf der B 31a in Richtung Freiburg. Die Frau habe dabei wohl auch eine Schutzplanke gestreift und fuhr weiter in Richtung der Freiburger Innenstadt.

Eine Streifenbesatzung konnte die Autofahrerin an einem Parkhaus am Schlossbergring anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Die 44-jährige Fahrerin war augenscheinlich alkoholisiert und ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Die Frau musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis auf Weiteres untersagt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 EUR.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat gegen die Frau ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

