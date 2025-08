Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein: Hoher Sachschaden nach Brand in Schlachthof

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 03.08.2025, gegen 17:45 Uhr brannte es in einem Schlachtbetrieb in der Rudolf-Diesel-Straße in Neuenburg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer im Keller des Lagerhauses aus und beschädigte dabei auch die Elektronik für die Kühltechnik des Gebäudes. Durch die Hitzentwicklung kam es außerdem zu ein Wasserrohrbruch, sodass Teile des Gebäudekellers unter Wasser standen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand, welcher sich zwischenzeitlich im gesamten Kellergeschoss ausgebreitet hatte, zu löschen.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, allerdings wurden gelagerte Fleisch- und Wurstwaren im Wert von rund 250.000 EUR zerstört. Am Gebäude selbst entstand ebenfalls ein Sachschaden von bis zu 300.000 EUR.

Als mögliche Brandursache kommt nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Photovoltaik-Anlage in Betracht. Hinweise für ein mögliches Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

ak

