POL-FR: Freiburg-Zähringen: Ladendieb verletzt Supermarkt-Mitarbeiter

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 02.08.2025, gegen 8:15 Uhr entwendete ein 47-jähriger Ladendieb einen Elektroartikel aus einem Supermarkt in der Gundelfingerstraße in Freiburg-Zähringen und verletzte einen Mitarbeiter.

Der Tatverdächtige habe laut derzeitigen Erkenntissen einen Elektro-Artikel im Wert von rund 35 EUR aus einer Auslage entnommen und anschließend lediglich Getränke bezahlt. Als der Marktleiter den Mann auf die nicht bezahlte Ware ansprach und die Herausgabe des Diebesgutes forderte, widersetzte sich der 47 Jahre alte Ladendieb und verletzt dabei den Mitarbeiter nicht unerheblich. Der Geschädigte musste sich später in medizinische Behandlung begeben.

Dem Tatverdächtigen gelang zunächst die Flucht in Richtung Gundelfingen. Eine sofort alarmierte Polizei-Streife konnte den Mann kurz darauf noch in der Gundelfinger Straße vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person fand die Streifenbesatzung das zuvor entwendete Diebesgut in einer mitgeführten Tasche auf.

Der Polizeiposten Freiburg-Zähringen hat gegen den 47-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

