Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Ausländeramt

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (03.05.) und Montagmorgen (05.05.) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Räume des Ausländeramts in der Rheinstraße ein. Dort hebelten sie anschließend mehrere Büro- und Verbindungstüren auf, durchsuchten Schränke und Schubladen und versuchten erfolglos an einen Tresor zu gelangen. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort, hinterließen aber einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell