Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zivilfahnder wollen Autofahrer stoppen/ 19-jähriger gibt Gas und stellt sich anschließend der Polizei

Viernheim (ots)

Einen Autofahrer wollten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagmittag (05.05.), kurz vor 14.00 Uhr, in der Mannheimer Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete. Die Fahrt ging durch das Stadtgebiet, wobei der Wagenlenker mehrfach Kreuzungen mit Stoppschildern und "Vorfahrt achten"-Schildern nicht beachtete. Die Fahrt endete in der Franz-Schubert-Straße. Dem 19-jährigen Fahrer gelang zunächst zu Fuß die Flucht, er stellte sich aber später der Polizei. Die Kennzeichen an seinem Fahrzeug gehörten nicht an seinen BMW, sondern an einen bereits stillgelegten Ford. Einen Führerschein hatte der 19-Jährige nicht.

Den jungen Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell