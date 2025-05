Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Mörfelden-Walldorf: Polizei stoppt zwei berauschte Fahrer

Groß-Gerau/Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Rahmen von zwei Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" am "Falltorhaus" in Groß-Gerau sowie im Schwimbadweg in Mörfelden-Walldorf, stoppten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau, unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Montag (05.05.), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht, insgesamt über 100 Fahrzeuge.

Bei einem 39 Jahre alten Lieferwagenfahrer und einem 24-jährigen Autofahrer waren Blutentnahmen fällig, weil der Verdacht auf Rauschmittelbeeinflussung durch vorherigen Konsum von Cannabis bestand. Zudem stoppten die Ordnungshüter vier Personen, die von Staatsanwaltschaften aufgrund laufender Ermittlungsverfahren zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurden. Nachdem ihre aktuellen Wohnanschriften feststanden, konnte sie ihre Fahrt wieder fortsetzen. Das Fahrzeug eines 45 Jahre alten Mannes war nicht versichert. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Außerdem stellten die Kontrolleure mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten fest und stellten zehn Mängelanzeigen aus, mit denen die jeweiligen Fahrzeugbesitzer nun zeitnah die Behebung von festgestellten Mängeln bei der Polizei nachweisen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell