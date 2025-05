Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Brand in ehemaliger Klinik/Kripo ermittelt

Bad König (ots)

Am Montag, den 28. April, kurz vor 20.00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in der ehemaligen Odenwaldklinik in der Waldstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend rasch unter Kontrolle. In einer ehemaligen Küche entstand durch einen Schwelbrand ein Schaden. Durch die Hitzeentwicklung und den Ruß wurde auch die Bausubstanz, wie Decken und Fenster sowie Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Von Zeugen wurden zur Tatzeit vier Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen etwa 12 und 15 Jahre bemerkt, die vom Brandort in Richtung Bahnhof flüchteten. Die Unbekannten waren etwa 1,60 Meter groß und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer von ihnen trug ein weißes Hemd. Wer in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell