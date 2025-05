Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Gerüstteile im fünfstelligen Bereich entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Pfungstadt (ots)

Auf einen LKW luden bislang unbekannte Täter mehrere Gerüststützen, um danach mit ihrer Beute von geschätzten 20.000 Euro in Richtung Autobahnauffahrt Pfungstadt/Seeheim zu flüchten. Zuvor hatten sie am Freitagmorgen (2.5.) auf einer Baustelle an der Mainstraße/L3303 mehrere Teile eines Gerüstes in ihr Tatfahrzeug geladen und sich gegen 8.00 Uhr unbemerkt entfernt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell