Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Unbekannte schießen Löcher in Autoscheibe und Küchenfenster

Polizei sucht Zeugen

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verursachten sowohl an der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs und an einem Fenster Schäden durch "Einschusslöcher". Ob die Schäden "An der Buche" durch eine Art Zwille oder eine Softairwaffe entstanden sind müssen weitere Ermittlungen zeigen.

Am Samstagmittag (3.5.) verursachten die Kriminellen gegen 14.00 Uhr den ersten Schaden an einer Fensterscheibe. Hierbei wurde eine Seite der doppelt verglasten Scheibe durch kleine Metallkugeln beschädigt. Bis zum Sonntagmittag (4.5.) entstand das gleiche Schadensbild an einem Auto, welches ebenfalls in der Straße "An der Buche" stand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zwischen Samstag und Sonntag im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell