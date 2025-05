POL-DA: Darmstadt/Arheilgen: Polizei ermittelt nach Einbruch in Schule und Kindergarten

Oberzent (ots) - Auf eine zurückgelassene Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Samstag (03.05.), gegen 17.30 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen auf dem Friedhofsparkplatz in Ober-Sensbach, an der Landesstraße 3120 gelegen, in den Innenraum des VW ein und entwendeten dort die Tasche. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe ...

