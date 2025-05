Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfall mit zwei Leichtverletzten Personen

Lützelbach (ots)

Am Montag, 05.05.2025 kam es auf der L 3349 zwischen Haingrund und der Einmündung zur L 3106 gegen 15:40 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer aus Erbach die L 3349 aus Haingrund kommend in Richtung L 3106, als ihm in einer scharfen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache der PKW eines 70- jährigen PKW-Fahrers aus Lützelbach plötzlich auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der 56-jährige konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem entgegenkommenden PKW frontal zusammen. Beide Fahrer wurde verletzt und vor Ort ärztlich erstversorgt. Danach wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem 70-jährigen bestand weiterhin der Verdacht, dass dieser zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Fahrbahn musste aufgrund der Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei ca. 30000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06163-9410 mit der Polizei in Höchst in Verbindung zu setzen.

