Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei sucht Mann nach Vorfall in Hemmerde

Unna (ots)

Am Dienstag (20.08.2024) kam es gegen 09:10 Uhr in einem Seniorenheim an der Große-Oetringhaus-Straße in Unna zu einem Vorfall mit einer 70-Jährigen.

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der gegen 08.45 Uhr durch den Haupteingang in das Gebäude und anschließend durch den Aufenthaltsraum in den Garten des Seniorenheims ging. Anschließend habe er gegenüber einer Mitarbeiterin geäußert, dass die 70-Jährige aus dem Fenster gesprungen sei.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

- Europäisches Erscheinungsbild - Ca. 175 cm groß - Ca. 45 Jahre alt - Glatze - Brille mit eckigen Gläsern und dünnem Gestell - Helles Oberteil - Jeans

Wer kann weitere Angaben zu dem unbekannten Mann geben? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell