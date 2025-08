POL-FR: BAB A5: Mehrere Verletzte und Verkehrsbehinderungen nach zwei Unfällen auf der A5

Freiburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, 31.07.2025, zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr wurde ein Auto auf einem Parkplatz beim Skate-Park in der Straße «Nächstmatten» in March-Holzhausen durch Unbekannte aufgebrochen. Dabei wurde gewaltsam eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Als hierdurch die Alarmanlage des Wagens aktiviert wurde, ergriff die ...

