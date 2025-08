Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Versuchter Pkw-Aufbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 31.07.2025, zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr wurde ein Auto auf einem Parkplatz beim Skate-Park in der Straße «Nächstmatten» in March-Holzhausen durch Unbekannte aufgebrochen.

Dabei wurde gewaltsam eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Als hierdurch die Alarmanlage des Wagens aktiviert wurde, ergriff die unbekannte Täterschaft ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667 9117-0) hat den Sachverhalt aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

