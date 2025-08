POL-FR: B31/ Gemarkung Breisach: Pkw stößt mit Baum zusammen - Ein Leichtverletzter

Freiburg (ots) - Heute Morgen, 01.08.2025, gegen 10.20 Uhr kam es im Bereich einer Baustelle in der Johanniterstraße in Heitersheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fußgängerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen querte die 70-Jährige die Fahrbahn und wurde von einem dort fahrenden LKW erfasst und überrollt. Die Frau verstarb noch an der ...

