FW-OB: Kellerbrand in Oberhausen-Osterfeld - keine Verletzten

Oberhausen

In den frühen Morgenstunden des 26. Juli 2025 kam es zu einem Brand in einem Kellerraum an der Straße Eschenbruchshof im Stadtteil Oberhausen-Osterfeld. Gegen 4:33 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr, nachdem sie Rauch aus dem Keller eines Wohngebäudes bemerkten.

Die Feuerwehr rückte umgehend mit einem Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1, einem Unterstützungs-Löschfahrzeug der Wache 2 sowie einem Führungsdienst (B-Dienst) zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort wurde ein Brand in einem abgeschlossenen Kellerraum festgestellt. Der Treppenraum des Mehrfamilienhauses, der durch Brandrauch verraucht war, wurde von den Einsatzkräften mithilfe eines Hochleistungslüfters vom giftigen Rauch befreit. Im Anschluss konnten mehrere Personen sicher aus ihren Wohnungen ins Freie geführt werden. Parallel dazu wurde der Brand von zwei Trupps unter Atemschutz bekämpft und abgelöscht.

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Oberhausen war bis 6:18 Uhr im Einsatz, um Nachlöscharbeiten durchzuführen und den betroffenen Bereich auf Glutnester zu kontrollieren.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

