Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall auf der A42 - Motorradfahrer verletzt

Oberhausen (ots)

Oberhausen, 13. Juli 2025 - Am Sonntagmittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen gegen 13:30 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der A42 in Fahrtrichtung Dortmund, kurz vor der Anschlussstelle Bottrop-Süd, informiert. Daraufhin rückten umgehend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle aus. Ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich mit alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein Motorradfahrer war mit einem Pkw kollidiert. Der Fahrer des Motorrads war ansprechbar und wurde bereits von Ersthelfern erstversorgt. Nach weiterer Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der Patient bodengebunden in ein Krankenhaus in Oberhausen gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die A42 in Fahrtrichtung Dortmund für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Oberhausen war mit insgesamt 31 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

