Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Küchenbrand auf der Buschhausener Str.

Oberhausen (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 17:10 zu einem Brandeinsatz in einem Mehrfamilienhaus auf der Buschhausener Str. alarmiert. Das Feuer war in der Küche im 1. Obergeschoss ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. Mehrere Bewohner hatten das Gebäude noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig oder mit Unterstützung anderer Hausbewohner verlassen.

Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt, ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend wurden die betroffenen Bereiche belüftet und auf mögliche Glutnester kontrolliert.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war 40 min mit 28 Einsatzkräften vor Ort.

