FW-OB: Erhöhtes Einsatzaufkommen innerhalb von 24 Stunden - Zwei Einsätze erfordern umfangreiche Maßnahmen

In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete die Feuerwehr Oberhausen ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Die Einsatzkräfte rückten insgesamt zu 7 Brandeinsätzen sowie 8 technischen Hilfeleistungen aus. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Oberhausen wurde in diesem Zeitraum zu 63 Einsätzen alarmiert.

- Sportboot manövrierunfähig auf dem Rhein-Herne-Kanal

Am gestrigen Abend geriet ein Sportboot im Bereich Haus Ripshorst auf dem Rhein-Herne-Kanal in eine kritische Situation. Das Boot war manövrierunfähig und hatte sich in der dortigen Uferböschung festgefahren. Da eine potenzielle Gefährdung durch vorbeifahrende Schiffe nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr Oberhausen durch die Wasserschutzpolizei zur Unterstützung alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten unter anderem mit einem Mehrzweckboot aus, um das Sportboot zu sichern und in den Bereich der Marina zu verbringen. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

- Gebäudebrand in Schmachtendorf

Ein weiterer intensiver Einsatz ereignete sich in der Nacht um 2:44 Uhr im Stadtteil Schmachtendorf. In einer Doppelhaushälfte war es zu einem ausgedehnten Brand im ersten Obergeschoss gekommen, der bereits auf den darüberliegenden Spitzboden übergegriffen hatte. Die Feuerwehr Oberhausen bekämpfte das Feuerwehr unter anderem mit drei C-Rohren und konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Auch die Freiwillige Feuerwehr war in dem Einsatz gebunden. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Zwei Personen wurden bei diesem Einsatz verletzt.

