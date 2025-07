Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der BAB A3

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmittag um 12:58 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln, kurz hinter dem Autobahnkreuz Oberhausen. Da die Anrufer keine genauen Anrufer keine genauen Angaben zur Anzahl der beteiligten Fahrzeuge und Personen machen konnten, wurden mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle entsandt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass insgesamt vier Fahrzeuge, darunter ein LKW, an dem Unfall beteiligt waren. Drei Personen aus den verunfallten Fahrzeugen wurden verletzt, zwei davon schwer. Sie wurden vom Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt und anschließend in Oberhausener Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Köln vollständig gesperrt, was zu einem kilometerlangen Rückstau führte. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen über eine Stunde im Einsatz. Der Unfallhergang wird durch die Autobahnpolizei ermittelt.

