Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 187/ Gemarkung March: Frontalkollision zwischen zwei Pkw mit zwei Verletzten

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde, ereignete sich am Donnerstagabend, 31.07.2025, gegen 19:10 Uhr auf der Landstraße 187 zwischen Holzhausen und Buchheim.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf der Landstraße in Richtung Buchheim und geriet auf die Gegenfahrbahn. Eine 42-jährige Mutter fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem 11 Jahre alten Sohn in entgegengesetzer Richtung und stieß mit der 19-Jährigen zusammen. Durch die Frontalkolision wurde die 19 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert werden. Der 11-Jährige blieb augenscheilich unverletzt. Die Mutter des Jungen erlitt leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 EUR geschätzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die L187 vollständig gesperrt werden. Die Strecke konnte gegen 21:00 Uhr wieder freigegeben werden. Neben dem Polizeirevier Breisach waren auch der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr March im Einsatz.

