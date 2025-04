IM-MV: Innenminister Christian Pegel lobt Erfolg gegen Drogenkriminalität

Schwerin (ots) - Innenminister Christian Pegel zeigt sich beeindruckt vom sportlichen Einsatz und dem Teamgeist der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren (Müritz) aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, die am Wochenende erfolgreich am anspruchsvollen 4. Lotto Thüringer Treppenlauf in Oberhof ...

mehr