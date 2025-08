Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwer verletzt wurde am Sonntag, 03.08.2025 gegen 17.30 Uhr ein 20 Jahre alter Motorradfahrer auf der L139 zwischen Neuenweg und Holl. Der 20-jährige kam alleinbeteiligt und aus nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzstapel. Dabei verletzte er sich schwer und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

