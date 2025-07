Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder macht auf Wohnungsbrand aufmerksam

Mönchengladbach-Heyden, 22.07.2025, 12:24 Uhr, Gasstraße (ots)

Am heutigen Mittag wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gasstraße gemeldet. Aufmerksame Nachbarn hatten zuvor den Alarmton eines Rauchwarnmelders gehört und umgehend den Notruf gewählt - eine schnelle und richtige Reaktion, die Schlimmeres verhinderte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine deutliche Rauchentwicklung an der Gebäuderückseite sichtbar. Die Feuerwehr verschaffte sich zügig Zugang zur betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss über den Treppenraum.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Hohlstrahlrohr zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Um den Treppenraum - den ersten Rettungsweg - dauerhaft rauchfrei zu halten, wurde ein mobiler Rauchschutzvorhang an der Wohnungseingangstür angebracht. Zusätzlich sorgte ein Hochleistungslüfter dafür, dass der Rauch aus dem Treppenraum entfernt wurde und sich nicht weiter ausbreiten konnte.

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Die angrenzenden Wohnungen wurden auf eine mögliche Ausbreitung von Brandrauch kontrolliert. Für die Dauer des Einsatzes musste die Gasstraße vollständig gesperrt werden.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), Rettungswagen und Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

