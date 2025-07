Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Werkstattbrand in der Duvenstraße

Mönchengladbach-Heyden, 20.07.2025, 18:05 Uhr, Duvenstraße (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in der Duvenstraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle eine massive Rauchentwicklung aus einem Gebäude. In einer dort ansässigen Werkstatt war es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Fahrzeuges gekommen. Die ersten Einsatzkräfte konnten die Meldungen vor Ort bestätigen. Umgehend wurden zwei C-Rohre zur Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff eingesetzt. Parallel dazu wurden zwei Personen aus einer Wohnung über der Werkstatt durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich durch den Rettungsdienst betreut. Die starke Rauchentwicklung erforderte umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen. Mehrere Hochleistungslüfter kamen zum Einsatz, um das Gebäude rauchfrei zu bekommen. Aufgrund des Einsatzgeschehens musste die Duvenstraße durch die Polizei für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Die Wohnungen in dem Gebäude sind weiterhin bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheiten Odenkirchen und Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, die Komponenten Einsatzstellenhygiene und der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

