FW-MG: Wildunfall auf der Autobahn 52

Mönchengladbach-BAB 52 Fahrtrichtung Roermond, 17.07.28, 22:12 Uhr (ots)

In den Abendstunden erreichten mehrere Anrufe die Leitstelle der Berufsfeuerwehr und meldeten einen Verkehrsunfall auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Roermond, kurz hinter dem Kreuz Mönchengladbach. Ein mit zwei Insassen besetzter PKW eines Taxiunternehmens war mit einem Rehbock zusammengestoßen. Die Insassen des PKW blieben augenscheinlich unverletzt, wurden jedoch zur vorsorglichen Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Einsatzmaßnahmen bildete sich ein erheblicher Rückstau auf der Autobahn der sich jedoch nach der Beendigung der Einsatzmaßnahmen schnell auflöste. Im Einsatz waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II(Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

