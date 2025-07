Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennt Küche im Anbau

Mönchengladbach-Rheindahlen Land, 04.07.2025, 20:02 Uhr, Herdt (ots)

Im Anbau einer Doppelhaushälfte in Herdt kam es am Abend zum Brand einer Küchenzeile. Die Bewohnerin versuchte erfolglos vor Eintreffen der Feuerwehr das Feuer zu löschen und zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem C-Rohr löschen. Mit Hilfe eines Hochleistungsbelüftungsgerätes wurde der Anbau vom Rauch befreit. Teile der Küchenzeile sowie die Holzdecke wurden durch die Flammen beschädigt, das eigentliche Haus bliebt unbeschadet.

Alarmiert waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheiten Broich und Woof der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell