POL-F: 250526 - 0557 Frankfurt - Rödelheim: Trickdiebstahl zum Nachteil eines 72-Jährigen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (rü) Am Samstag, 24.05.2025, kam es in der Rendeler Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand in einem Keller. Aufmerksame Hausbewohner hatten am Nachmittag den durch den Brand entstandenen Rauch festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Alle Bewohner konnten das Haus eigenständig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur ...

