Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250526 - 0556 Frankfurt - Höchst: Versuchter Totschlag - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am 02.05.2025 kam es an der Jahrhunderthalle in Frankfurt Höchst im Rahmen eines Konzerts des italienischen Rappers "Geolier" zu einem Angriff einer größeren Personengruppe auf drei Geschädigte. Einer der Geschädigten wurde derart verletzt, dass die Mordkommission die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags aufgenommen hat.

Die Mordkommission sucht Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können und/oder Videos oder Fotos in diesem Zusammenhang gefertigt haben. Hinweise an jede Polizeidienststelle, mordkommission.ppffm@polizei.hessen.de oder telefonisch an 069/755-51199.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell