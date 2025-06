Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Bargeld

Coesfeld (ots)

Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Dienstag (03.06.25) die EC-Karte samt Pin einer Seniorin erbeutet. Gegen 11.30 Uhr erhielt sie einen Anruf vom angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser gab das Gespräch an einen vermeintlichen Polizisten weiter. Dieser brachte die Frau gegen 12 Uhr dazu, ihre EC-Karte samt Pin an einen jungen Mann an der Haustür zu übergeben. Mit der Karte holten die Täter Bargeld ab und tätigten Einkäufe.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

-männlich -17-18 Jahre

Die Polizei fragt, wer gegen 12 Uhr fremde Personen, Fahrzeuge oder Taxis im Bereich Wiesengrund beobachtet hat und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Zudem rät die Polizei:

- Wenn Sie keinen Termin mit einem Bankmitarbeiter haben, lassen Sie niemanden in Ihr Haus - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch die Drohung mit einem finanziellen Nachteil - Geben Sie niemals - weder telefonisch noch per E-Mail - ihre Zugangsdaten zum Onlinebanking oder eine TAN-Nummer weiter - Geben Sie keine Informationen zu Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen oder ihren persönlichen Daten heraus - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern nur über Nummern, die Sie sich selbst herausgesucht haben - Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Im Zweifel wenden Sie sich an den Polizeinotruf 110 oder rufen Sie bei ihrem Geldinstitut an - Finden Sie eine Vertrauensperson, mit der Sie jederzeit über Geld sprechen können - Reden Sie vor Geldtransaktionen mit Ihrer Vertrauensperson - Machen Sie Ihre Angehörigen und Bekannte auf diese Kriminalitätsform aufmerksam

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell