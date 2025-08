POL-FR: Ehrenkirchen: Brand eines Firmen-Carports

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 03.08.2025, gegen 17:45 Uhr brannte es in einem Schlachtbetrieb in der Rudolf-Diesel-Straße in Neuenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer im Keller des Lagerhauses aus und beschädigte dabei auch die Elektronik für die Kühltechnik des Gebäudes. Durch die Hitzentwicklung kam es außerdem zu ein Wasserrohrbruch, sodass ...

mehr