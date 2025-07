Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Öl im Hafen von Norddeich

Emden/Norddeich (ots)

Am Mittag des 06.07.2025 gelangt nach jetzigem Ermittlungsstand, vermutlich durch einen technischen Defekt eines Ölabscheiders, ölhaltiges Abwasser in das Hafenbecken von Norddeich. Die Verunreinigung erstreckt sich über mehrere hundert Quadratmeter des Osthafens. Es wird von einer Gesamtmenge von etwa 50 Liter ausgegangen. Dieser Bereich bleibt vorübergehend für die Schifffahrt gesperrt. Alle zuständigen Behörden waren vor Ort, um die Verunreinigung mit ihren technischen Möglichkeiten zu bekämpfen. Eine Ausbreitung des Ölteppichs in Richtung See wurde durch das Ausbringen von Öl-Sperren verhindert. Die Wasserschutzpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

